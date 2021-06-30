Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V

Распродажа игр на Xbox / Microsoft

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 5 июля, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.

Например, легендарный экшен GTA V получил снижение до 650 грн с 1629 грн, тогда как третья часть криминальной саги Mafia предлагается к ознакомлению всего лишь за 270 грн (вместо 815 грн).

Ролевая игра про вампиров Vampyr, которую высоко оценили в прессе, тоже получила существенную скидку до 270 грн с 1099 грн. Фанатам инди-игр рекомендуем обратить внимание на юмористическую адвенчуру про выживание в открытом космосе Breathedge. В ней игрокам предстоит примерить на себя роль простого парня, который всего-то вез дедушкины останки на космические похороны, а оказался в водовороте межгалактического заговора.

На что ещё стоит обратить внимание:

Параллельно распродажи проходят и в других магазинах. В PS Store появились полугодовые предложения, в рамках которого цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в Steam, где на скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn.