Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Batlefield 2042

Игроки возвращаются в Battlefield 4 / EA

Анонсирующий трейлер и демонстрация игрового процесса Battlefield 2042 способствовали росту интереса к "старушке" Battlefield 4, которая увидела свет в далёком 2013-м.

В частности, значительно выросло время ожидания на Западе США. Чтобы исправить ситуацию, разработчикам даже пришлось увеличить вместимость серверов Battlefield 4 в этом регионе, чтобы сократить время поиска.

По данным SteamDB, интерес к Battlefield 4 начал резко расти ещё в начале июня. Количество игроков продолжало стабильно увеличиваться вплоть до 9 июня, когда показали первый трейлер Battlefield 2042. Игрового процесса было немного, но этого хватило, чтобы ветераны серии вернулись в шутер 2013 года. Пару дней спустя пиковый показатель вырос с 1-2 тысяч до 11 тысяч.

На фоне анонса новой части серии ажиотаж фанатов вполне естественен. Это неплохая возможность освежить свои скиллы с оружием, которое гораздо ближе к BF 2042, чем последние две части серии. К слову, до 24 июня в онлайн-магазине PS Store действует 70% скидка на четвёртую часть – 194 грн вместо 649.

График, отражающий рост количества игроков Battlefield 4 в Steam / Steam Charts

Показ новой части шутера DICE стал одним из самых просматриваемых среди всех игр на июньских презентациях в рамках E3 2021. Первый трейлер 2042 на YouTube собрал больше 15 миллионов просмотров, а геймплейный ролик – 7,3 миллиона.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. На старте игрокам будут доступны 7 крупных карт, где могут развернуться баталии в формате 64x64, а развивать его планируют по модели последних Call of Duty – новые карты будут полностью бесплатными, а монетизация будет производиться через боевой пропуск.