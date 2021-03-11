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Издатель отложил показ Elden Ring из-за слитого ранее трейлера

11 марта 2021, 12:20

Вероятно, новую игру от FromSoftware теперь покажут на цифровой E3 2021 летом.

Elden Ring
Издатель отложила показ Elden Ring / FromSoftware

Редактор портала VentureBeat Джефф Грабб рассказал, что издательство Bandai Namco отложило показ Elden Ring. Вероятно, новую игру от FromSoftware теперь покажут на цифровой E3 2021.

Ранее журналист неоднократно намекал, что столь долгожданную игру покажут до конца марта, однако сейчас ситуация изменилась – в Сеть слили новый трейлер Elden Ring, из-за чего презентация игры, скорее всего, будет отложена до лета.

Bandai Namco серьёзно подошла к вопросу – сейчас издательство разбирается, по чьей вине могла произойти утечка, и пока она это не выяснит, новой информации по поводу игры не будет, чтобы не было новых сливов. Также Джефф Грабб говорит, что многие издатели планируют анонсировать новые игры в июне, поэтому вряд ли Elden Ring покажут позже.

Я всё меньше уверен, что Elden Ring покажут в марте. Утечка могла немного повлиять на планы. Bandai Namco принимает жёсткие меры и выясняет, как она вообще произошла, чтобы затем продолжить рекламную кампанию по плану – Джефф Грабб, редактор VentureBeat.

Трейлер Elden Ring

Что же касается слитого ранее трейлера, то в ролике можно было увидеть местную боевую механику, схожу с играми серии Souls, конные сражения на больших локациях и битву с огромным драконом. Дата выхода Elden Ring в трейлере названа не было и теперь с вероятностью 99% можно утверждать, что в этом году релиза ждать не стоит.

Напомним, что Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект представляет собой action/RPG от третьего лица с большим количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами – даже большим, чем в серии Souls. Хотя игра и не имеет прямой связи с этой серией, с точки зрения игрового процесса она в большой степени основана на Dark Souls.

Нам еще предстоит увидеть игровой процесс Elden Ring, но можно не сомневаться, что From Software остались верны своим идеалам, поэтому никаких поблажек для геймеров предусмотрено не будет – им придется обучаться на практике, сражаясь с врагами и подмечая их сильные и слабые стороны.

Elden Ring
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