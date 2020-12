Как получить бесконечное количество денег и опыта в Cyberpunk 2077: простой лайфхак

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Игрок в Cyberpunk 2077 нашел полезный баг, с помощью которого можно "нафармить" бесконечное количество денег и опыта. Данным лайфхаком поделился пользователь YouTube под ником А1914.

Геймер опубликовал видеоролик с миссией I Walk The Line. Ближе к концовке задания нужно убить последнего босса миссии, за которого игрок получит 30 тыс. игровой валюты и один уровень Street Cred.

Так, в частности, если в этот момент сохраниться и заново загрузить сэйв, босс опять появится живым – его можно будет добить и снова получить деньги и опыт. При этом старая награда за прошлое убийство не исчезнет.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что данный эксплойт работает исправно.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Впрочем, даже несмотря на технические погрешности, многие получили позитивные впечатления от нового творения CD Projekt Red. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных некст-ген версий намечен на следующий год.