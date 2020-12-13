Как сделать снимок экрана на IPhone любой модели: простая, но полезная функция

Как сделать скриншот на айфоне / iLounge

Недавно мы рассказывали о новой функции под названием Back Tap, которая превращает всю заднюю часть iPhone в гигантскую сенсорную кнопку.

Сегодня в "яблочном" продолжение обсудим, как сделать снимок экрана на Айфоне любой модели, а также как его найти и отредактировать. Рассмотрим варианты на все случаи жизни.

К слову, ранее мы делились лучшими программами для снятия скриншотов с экрана вашего компьютера.

Как сделать скриншот на Айфоне 12, 11, 10

Во всех младших моделях, до появления iPhone X в 2017-ом, это действие выполнялось при одновременном нажатии двух клавиш: "Домой" и "Питание". К слову, несмотря на то, то последующие новинки компании Apple претерпели косметических изменений, сделать скриншот на Айфоне так же легко, как и в предыдущих моделях.

Так как на всех новых телефонах от Apple: iPhone 12, iPhone 11 и iPhone X отсутствует всеми привычная кнопка "Домой", то за создание скриншота отвечает сочетание боковой кнопки и клавиши увеличения громкости.

Как сделать скриншот экрана / Tech Advisor

Полученный таким способом скриншот можно найти в специальном отведенном разделе в приложении "Фото", который так и называется – "Снимок экрана". Все снимки экрана сохраняются в формате PNG.

Как сделать скриншот на Айфоне 8 и ниже

Для того чтобы сделать скриншот экрана в старых моделях телефонов Apple, когда еще существовала кнопка "Домой", достаточно нажать на нем комбинацию кнопок "Питание + "Домой", секунду подержать и отпустить.

Таким способом вы делаете захват всего экрана. Если вам нужно сделать скриншот части экрана, используйте для этой цели базовый фоторедактор:

Найдите в галерее нужную картинку;

В верхнем правом углу нажмите кнопку "Изменить";

Выберите инструмент "Обрезка" – как правило, последний по счету на нижней панели;

После обработки нажмите кнопку "Сохранить".

Что немаловажно: не удерживайте слишком долго комбинацию кнопок, иначе вы произведете "жесткую" перезагрузку вашего девайса.

Как сделать скриншот экрана / Tech Advisor

Как сделать скриншот на Айфоне 4 и 5

Сочетание кнопок то же, но единственное отличие заключается в том, что кнопка "Питания" находится не сбоку, а вверху телефона.

Как сделать скриншот на Айфоне с помощью AssistiveTouch

Аналогичный способ как сделать скрин на Айфоне – функция AssistiveTouch, которая предназначена для управления вашим девайсом при помощи жестов.

Для включения AssistiveTouch необходимо:

Зайти в "Настройки";

Перейти в раздел "Основные";

Выбрать пункт "Универсальный доступ";

Передвинуть вправо ползунок напротив AssistiveTouch.

При успешном выполнении действий на дисплее должна появиться виртуальная кнопка, с помощью которой вы сможете сделать снимок экрана.

Функция AssistiveTouch / Tenocation

Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.