Как сделать снимок экрана на IPhone любой модели: простая, но полезная функция

Рассмотрим варианты на все случаи жизни.
Недавно мы рассказывали о новой функции под названием Back Tap, которая превращает всю заднюю часть iPhone в гигантскую сенсорную кнопку.
Сегодня в "яблочном" продолжение обсудим, как сделать снимок экрана на Айфоне любой модели, а также как его найти и отредактировать. Рассмотрим варианты на все случаи жизни.
К слову, ранее мы делились лучшими программами для снятия скриншотов с экрана вашего компьютера.
Как сделать скриншот на Айфоне 12, 11, 10
Во всех младших моделях, до появления iPhone X в 2017-ом, это действие выполнялось при одновременном нажатии двух клавиш: "Домой" и "Питание". К слову, несмотря на то, то последующие новинки компании Apple претерпели косметических изменений, сделать скриншот на Айфоне так же легко, как и в предыдущих моделях.
Так как на всех новых телефонах от Apple: iPhone 12, iPhone 11 и iPhone X отсутствует всеми привычная кнопка "Домой", то за создание скриншота отвечает сочетание боковой кнопки и клавиши увеличения громкости.
Полученный таким способом скриншот можно найти в специальном отведенном разделе в приложении "Фото", который так и называется – "Снимок экрана". Все снимки экрана сохраняются в формате PNG.
Как сделать скриншот на Айфоне 8 и ниже
Для того чтобы сделать скриншот экрана в старых моделях телефонов Apple, когда еще существовала кнопка "Домой", достаточно нажать на нем комбинацию кнопок "Питание + "Домой", секунду подержать и отпустить.
Таким способом вы делаете захват всего экрана. Если вам нужно сделать скриншот части экрана, используйте для этой цели базовый фоторедактор:
- Найдите в галерее нужную картинку;
- В верхнем правом углу нажмите кнопку "Изменить";
- Выберите инструмент "Обрезка" – как правило, последний по счету на нижней панели;
- После обработки нажмите кнопку "Сохранить".
Что немаловажно: не удерживайте слишком долго комбинацию кнопок, иначе вы произведете "жесткую" перезагрузку вашего девайса.
Как сделать скриншот на Айфоне 4 и 5
Сочетание кнопок то же, но единственное отличие заключается в том, что кнопка "Питания" находится не сбоку, а вверху телефона.
Как сделать скриншот на Айфоне с помощью AssistiveTouch
Аналогичный способ как сделать скрин на Айфоне – функция AssistiveTouch, которая предназначена для управления вашим девайсом при помощи жестов.
Для включения AssistiveTouch необходимо:
- Зайти в "Настройки";
- Перейти в раздел "Основные";
- Выбрать пункт "Универсальный доступ";
- Передвинуть вправо ползунок напротив AssistiveTouch.
При успешном выполнении действий на дисплее должна появиться виртуальная кнопка, с помощью которой вы сможете сделать снимок экрана.
Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.