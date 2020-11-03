Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы

Как удалить и восстановить страницу в Instagram

Всё, вы начинаете новую жизнь. Старый аккаунт в Инстаграм несёт слишком много следов прошлого, чтобы оставить его в Сети на всеобщее обозрение.

В данной статье мы рассмотрим различные вариации удаления аккаунта Инстаграм, который можно осуществить как на компьютере, так и с телефона.

Как удалить аккаунт инстаграм:

Есть два варианта, как это сделать:

как временно отключить аккаунт в Инстаграм

как удалить аккаунт в Инстаграм навсегда.

Рассмотрим первый вариант: удаляя Инстаграм аккаунт, вы рискуете потерять все свои фотографии и накопленную доселе информацию, в связи с чем приложение предлагает вам временно отключить свой аккаунт Инстаграм на случай, если со временем вы передумаете.

Зайдите на сайт www.instagram.com/ваше_имя;

Откройте страницу профиля;

Нажмите "Редактировать профиль";

Внизу страницы нажмите: "Временно отключить мой аккаунт" (Temporarily Disable My Account)

Далее нужно указать причину закрытия аккаунта, ввести пароль страницы и нажать на кнопку: "Временно отключить аккаунт".

После этого ваша учетная запись будет временно скрыта. Это означает, что пользователи не смогут видеть ваши предыдущие публикации или оставлять комментарии под ними.

Удалить аккаунт инстаграм навсегда:

Здесь все немного сложнее, т.к удалить свой аккаунт в Инстаграме напрямую из мобильного приложения или же непосредственно из вашего профиля не представляется возможным. Эта возможность была отключена всего несколькими годами ранее — предположительно, чтобы пользователь не удалил свой аккаунт случайно или слишком импульсивно..

Перейдите на страницу www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent;

Выберите причину, почему вы решились свой аккаунт;

Введите пароль от своего аккаунта и нажмите на кнопку "Безвозвратно удалить мой аккаунт".

Как удалить аккаунт инстаграм с телефона:

Как мы уже упоминали ранее, удалить или заблокировать свой профиль через официальный мобильный клиент Инстаграма нельзя.

Единственный способ, позволяющий сделать это с телефона, планшета или другого устройства под управлением Android или iOS — авторизоваться в своём аккаунте через любой доступный браузер, а после выполнить действия, описанные выше в пунктах "Как временно отключить аккаунт в Инстаграм" и "Как удалить аккаунт в Инстаграм навсегда"

Как восстановить аккаунт инстаграм:

Если вы его удалили, то, к сожалению, никак.

Если блокировка была временной, то войти в аккаунт можно, выполнив авторизацию. Для этого нужно ввести логин и пароль.