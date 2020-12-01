Компания Prime 1 Studio представила самую роскошную фигурку Геральта в истории

The Witcher 3 / CD Projekt RED

Японская компания Prime 1 Studio, занимающаяся выпуском фигурок персонажей из видеоигр, фильмов и комиксов, анонсировала масштабную фигурку Геральта из Ривии.

Размеры ведьмака составят около 90 сантиметров (35 дюймов), а в комплект с самим Белым Волком также войдет серебряный меч и трофейные головы чудовищ. Ведьмак от Prime 1 Studio одет в "культовый" доспех из Каэр Морхена.

У статуэтки будет два издания. Стандартное стоит 1300 долларов (порядка 37 тыс. грн), а Deluxe с тремя дополнительными сменными головами для ведьмака – уже 1450 долларов (около 41 тыс. грн). Подставка, которую покупатель получит вне зависимости от выбранной версии, снабжена LED-подсветкой в постаменте.

Фигурки будут произведены ограниченным тиражом. На сайте производителя можно оформить предзаказ – отправка покупателям намечена на 2022 год. Теперь фанаты надеются получить аналогичные фигурки Трисс, Цири и Йеннифер. Правда, их в планах компании пока не значится.

В настоящий момент создатели Ведьмака из CD Projekt Red дорабатывает Киберпанк 2077, релиз которого ожидается 10 декабря 2020 года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.