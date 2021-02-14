Крупнейший апдейт для Stardew Valley добрался и до консолей

Stardew Valley - патч 1.5 вішел на консолях / Eric Barone

Эрик Барон, создатель обворожительного инди-проекта Stardew Valley, сообщил у себя в twitter, что масштабное обновление 1.5 теперь доступно и для консольных версий игры.

Апдейт вышел на PC еще в конце декабря прошлого года. По словам создателя игры, это самое крупное обновление из всех выходивших.

В частности, самая заметная особенность обновления – локальная кооперативная игра на разделенном экране, которая выглядит идеально для консолей. Хочу ли я сесть на диван рядом с любимым человеком и вместе построить ферму? Конечно, да, и теперь мы можем. Обновление также включает в себя новую ферму, персонажей, задания, предметы, события, секреты, музыкальные композиции и множество других вещей.

Для всех, кто пропустил бум на Stardew Valley, все очень просто. Культурный феномен игры кроется в её простоте – это продукт тяжелого труда одного человека, без излишеств и лицемерия. Игра, что одновременно протягивает руку и направляет, но дает возможность самому принимать решения. Игровому сообществу давно нужно было подобное творение – и вот оно. Легкая деревенская игра, с душой и характером. На даром у Stardew Valley более 200 тыс. пользовательских рецензий в Steam, 98% из которых являются положительными.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Stardew Valley - трейлер

Ранее разработчики другого хитового инди-проекта, Dead by Daylight рассказали о ряде изменений, которые они планируют ввести в свой многопользовательский хоррор до конца года.

В частности, ключевым изменением в 2021 году станет переработанный интерфейс: добавят иконки выживших, отображение, кого ловили на крюк и возможность менять размер интерфейса. Двигаясь в сторону реалистичности будет заменена анимация выживших. Это косметическое обновление и оно не повлияет на фреймы при определённых действиях и их скорость. Две карты (Gideon Meat Plant и Crotus Prenn Asylum) ждёт графическое обновление, а у убийцы Клоуна будет бросаемый антидот, который может ускорить, как выживших, так и самого Клоуна.

В числе других изменений заявлены возможность выводить изображение с веб-камеры на экран, не закрывая ни одну важную деталь интерфейса, система матчмейкинга и изменения нескольких перков.