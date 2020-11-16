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Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито

16 ноября 2020, 14:30

Основные характеристики и ключевые особенности помогут выбрать подходящий вариант.

Топ 5 лучших бюджетных смартфонов до 4000 гривен

Средний ценник на наиболее популярный в Украине сегмент недорогих смартфонов растет в геометрической прогрессии – этому способствует и ежегодное повышение цен, и спрос рынка: продажи идут вверх, производители не стесняются поднять вместе с этим цену. Сложнее в таких условиях становится тем, чей бюджет на покупку нового гаджета не превышает 4 тысячи гривен.

При этом дилемма заключается не в отсутствии моделей за небольшие деньги, а в их переизбытке на рынке. Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать производителей, которые наперекор или вовсе игнорируют рынок доступных смартфонов. Остальные не просто раз в год выпускают обновление линейки "бюджетников", а представляют новые устройства буквально поквартально, как часы. В случае китайских компаний, полюбивших делиться на несколько брендов, это происходит с куда более завидной регулярностью.

И, чтобы определиться с выбором было проще, мы собрали несколько лучших моделей с ценником в районе 3-4 тысяч грн, представленных сегодня в украинских магазинах.

Vivo Y91c

Один из самых доступных смартфонов подборки, который можно купить по цене от 3000 грн. Из положительных моментов стоит отметить: компактные размеры при экране 6.22 дюйма, батарейка на 4030 мАч и стильный корпус с несколькими переливающимися расцветками.

Возможно, не всем придется по душе фирменная оболочка Vivo, установленная поверх Андроида. В некоторых местах она перегружена всевозможными настройками, в которые большинство из пользователей даже не зайдут. С другой стороны, найдутся и приверженцы максимальной кастомизации системы.

Samsung Galaxy A11

Устройства компании Samsung популярны в Украине, особенно часто у нас покупают различные модели из бюджетной линейки.

Впрочем, объяснить его популярность нетрудно. Во-первых, он стильно выглядит: с тонкими рамками, матовой спинкой и изящным вырезом под фронтальную камеру. Во-вторых, A11 получил неплохой для своей цены 8-ядерный процессор и большой 6,4-дюймовый дисплей, занимающий практически всю лицевую поверхность.

Цены на Samsung Galaxy A11 в Украине начинаются от 3400 грн.

ZTE Blade A3

Модель, появившаяся в продаже в Украине этим летом, стремительно набирает популярность на рынке "бюджетников".

ZTE Blade A3 оснащен безрамочным дисплеем 5.45 дюйма c соотношением сторон 18:9 – все это в компактном корпусе смартфона. Под крышкой есть две сим-карты и отдельный слот под карту памяти. Встроенной батарейки с емкостью 2600 мАч хватает примерно на 4 часа в максимальной нагрузке – при умеренной эксплуатации хватает на рабочий день.

Из заметных недостатков – плохое качество съемки и невысокий уровень яркости. Цена ZTE Blade A3 в Украине начинается от 2000 грн. Модели доступны в красной, лиловой и темно-серой расцветке.

OPPO A5s

Аппарат однозначно не лидер подборки по характеристикам, но это один из самых "живучих" представителей. Тандем 6.2-дюймового HD-экрана, чипа MediaTek Helio P35 и аккумулятора на 4230 мАч позволяют забыть о зарядке по меньшей мере на полтора-два дня.

Дисплей вписан в корпус с доволе тонкими рамками (и масштабным отступом снизу), а тыльная панель отделана глянцевым поликарбонатом трех цветов: по ощущениям очень схоже со стеклом. Основная камера двойная (13+F2.2), спереди 8-мегапиксельный датчик в вырезе-капле.

Цена OPPO A5s в Украине – от 3400 грн. К явным минусам отнесем отсутствие функции NFC и HD-дисплей.

Honor 8S и Honor 8A

И снова крайне доступные аппараты по низкой цене. По основным характеристикам, оба смартфона позиционируют себя как доступное решение для молодежи:

  • HD-экран с вырезом;
  • MediaTek Helio P35;
  • 2+32 ГБ памяти;
  • батарея 3020 мАч;
  • камера на 13 Мп.

Honor 8A крупнее – у него экран на 6.1 дюйма против 5.7 дюйма в 8S, – а также наличие NFC-чип для платежей. У младшей версии такой возможности нет.

Цены, соответственно, отличаются: Honor 8A стоит от 3000 грн, модель 8S – от 2500 грн.

Ранее был опубликовала рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов по состоянию на октябрь 2020-го года.

Samsung Viva Android Samsung Galaxy S20
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