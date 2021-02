Microsoft реализовала полезное новшество в Windows 10 для владельцев смартфонов

В Windows 10 теперь можно запускать сразу несколько Android-приложений / Microsoft

В прошлом году разработчики из Microsoft Corporation добавили в свое приложение "Ваш телефон" (Your Phone) в Windows 10 несколько полезных функций, одной из которых стала возможность запуска установленных на Android-смартфоне приложений.

Теперь же стало известно о том, что данная функция получила улучшение и пользователи поддерживаемых устройств смогут запускать сразу несколько Android-приложений на своём ПК с Windows 10.

Сейчас эта функция доступна только для некоторых моделей смартфонов компании Samsung под управлением операционной системы Android 10 с поддержкой функции Link to Windows. В компании не раскрывают дальнейшие планы по распространению этой функции на другие устройства.

Для активации поддержки нескольких приложений Android, требуется приложение Your Phone на вашем ПК версии 1.20102.132.0 или более поздней версии из Microsoft Store, а также приложение Link to Windows на смартфоне версии 2.1.05.2 или новое На ПК должна быть установлена Windows 10 2004 (May 2020 Update) или более поздняя версия. Однако Microsoft всегда рекомендует обновляться до последней версии Windows 10

Напомним, "Ваш телефон" позволяет транслировать приложения со смартфона на ПК – фактически, запускать приложения Android со смартфона в отдельном окне компьютера и закреплять их на панели задач и меню "Пуск" как обычные компьютерные программы.

Ранее стало известно о планах компании, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Ожидается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в 2021-ом.

Команда MISA (Ассоциация интеллектуальной безопасности Microsoft) совместно с другими партнёрами запустят портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данными без пароля. Компания надеется, что большинство пользователей перейдёт на технологию беспарольной аутентификации в 2021 году: "Пока пароли существуют, их можно украсть. Так давайте уберём их вовсе?", – говорит Microsoft.

Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.