Netflix остановил съёмки второго сезона "Ведьмака"

The Witcher/ Netflix

В Великобритании снова приостановили съемки 2-го сезона сериала "Ведьмак" за авторством компнии Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

По сообщению источника, сразу 4 участника съемочной группы сдали положительный тест на вирус, хотя среди них нет известных актеров. Тем не менее производственная компания решила подстраховаться и отправила по домам всю группу, пока отдельно не проверит каждого участника.

Ранее аналогичная ситуация произошла с производством нового "Бэтмена", и тогда вынужденный перерыв продлился около двух недель. Этот срок можно брать в качестве ориентира и в случае "Ведьмака", впрочем, каждый случай индивидуальный. Съемки на юге Англии, которые начались на прошлой неделе, продолжаться, как только компания убедится в том, что съемочная группа и актеры находятся в безопасности.

Вторая волна эпидемии ударила по индустрии кино сильнее прогнозов. Все студии в очередной раз отложили премьеры новых фильмов на полгода-год. В частности, телекомпания Warner Bros изменила премьеру Дюны и всех своих блокбастеров на 2020-2021 гг из-за коронавируса.

Новое расписание выглядит следующим образом:

Бэтмен — 4 марта 2022 года

Флэш — 4 ноября 2022 года

Шазам! 2 — 2 июня 2023 года

Черный Адам — без даты премьеры

Матрица 4 — 22 декабря 2021 года

Ранее на Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой.