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Осваиваем Ok Google – виртуальный помощник от Google, способный упростить вашу жизнь

28 декабря 2020, 22:00

В данной статье мы подробно расскажем о том, как его настроить и применять с пользой.

Что такое Ok Google и в чем его особенность

Ok Google сегодня является одним из приоритетных продуктов для поискового гиганта. И это закономерно, ведь для Google эта технология и про развитие распознавания речи, и про эффективное машинное обучение, и про дальнейшее совершенствование алгоритмов поиска, и про конкурентные преимущества перед Siri, Amazon Alexa или Яндекс Алиса.

Для большинства пользователей Ok Google – уже не просто сервис голосового ввода, каким его было принято считать раньше. Сейчас это многофункциональный помощник, способный экономить время и упростить жизнь. Поскольку данная функция полноценно поддерживает русский и украинский языки и активно "обрастает" новыми возможностями, мы решили подробно рассказать о том, как его настроить и применять с пользой.

Что такое Ok Google

Как уже было упомянуто ранее, это виртуальный голосовой помощник от компании Google, реагирующий на команды пользователя и способный поддерживать "человеческий" диалог со своим владельцем. Многие люди не видят сегодня особого смысла в использовании таких ассистентов и считают их скорее развлекательным атрибутом, нежели полезным инструментом. А зря.

Справедливости ради, гораздо удобнее нажать иконку фонарика, нежели запускать ассистент, говорить фразу "Включить фонарик" и после ответа, наконец, воспользоваться фонариком. Это же касается и многих других команд.

Но есть ряд ключевых задач, с которыми виртуальный помощник справится гораздо быстрее и эффективнее пользователя, и которые способны упростить повседневность.

Ok Google / ITProPortal

Как включить Ok Google

Предварительно проверьте, чтобы данная функция была включена. Сделать это можно следующим образом:

  • Зайдите в "Настройки" вашего смартфона;
  • Перейдите в меню "Google";
  • Выберите "Поиск, Ассистент" => "Голосовое управление";
  • Нажмите "Google Ассистент";
  • Перейдите на вкладку "Ассистент";
  • В разделе "Устройства с Ассистентом" выберите "Телефон";
  • Активируйте функцию "Доступ с помощью Voice Match".

Как запустить Ok Google

Для запуска же Окей, Google достаточно просто зажать на мгновение кнопку "Домой"

После чего появится небольшое превью вашим виртуальным помощником, ожидающим голосовой команды.

Как включить Ok Google на компьютере

Для того чтобы воспользоваться услугами виртуального помощника на компьютере, в частности, в браузере Google Chrome, необходимо:

  • Зайдите в настройки браузера;
  • Нажмите "Показать дополнительные настройки";
  • Отметьте пункт "Включить голосовой поиск по команде Ok Google".

Если такого пункта вдруг нет, удостоверьтесь, что у вас установлена последняя версия браузера, если нет:

  • Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Выберите "Справка" => "О браузере Google Chrome";
  • Нажмите "Обновить Google Chrome";
  • Перезапустите браузер.

Как выключить Ok Google

Если Вы больше не хотите использовать Ok Google, то выполните следующую последовательность:

  • Откройте меню приложения Google и нажмите на три точки "Еще";
  • Откройте "Настройки";
  • Выберите "Google Ассистент".
  • Перейдите в раздел "Ассистент", прокрутите вниз и нажмите на "Телефон";
  • Переключите ползунок, чтобы деактивировать "Оk Google".

Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.

Google Ok Google
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