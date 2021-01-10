УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram

10 января 2021, 13:35

Павел рассказал, что Facebook имеет целый отдел, который занимается выяснением популярности Telegram.

Telegram_телеграм_телеграмм
Павел Дуров опроверг мифы о Телеграме / Reuters

Изменения в политике конфиденциальности WhatsApp, которые позволят передавать данные пользователей в Facebook, не оставили равнодушным Павла Дурова.

Основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram в личном Telegram-канале прокомментировал новость о том, что WhatsApp обязал пользователей делиться личными данными с Facebook. Что важно, новую политику пока не будут применять в Европе из-за более жёсткого местного законодательства.

Дуров поделился статистикой, что пользователи стали активно "переезжать" из WhatsApp в Telegram – теперь в мессенджере больше 500 млн активных юзеров. В самой крупной стране – Индии – количество регистраций составляет 8 % от общей суммы, а ежемесячных пользователей – 11 %.

Кроме этого, он отметил, что Facebook имеет целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен. По его словам, редакторы Википедии обнаружили нескольких ботов, которые добавляют ложную информацию в статью про WhatsApp, а другие боты распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях.

Сам Павел советует одно – уважать своих пользователей. И развеял популярные слухи:

  • Миф 1. "Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года.
  • Миф 2. "Telegram – русский". Telegram не имеет серверов или офисов в России. А ещё был в ней заблокирован с 2018 по 2020 год.
  • Миф 3. "Telegram не зашифрован". Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. В мессенджере есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределённое облачное хранилище в реальном времени.

Отвечая на вопросы в комментариях Павел объяснил, почему исходный код сервера в Telegram по-прежнему закрыт. Публикация кода серверной части не улучшит безопасность, потому что, в отличие от кода клиентов, нет возможности проверить, выполняется ли тот же самый код на серверах. В частности, публикация исходного кода серверной части не поможет ни секретным, ни облачным чатам, и будет представлять собой маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с безопасностью.

Три года назад Дурову стало известно, что в одной стране с авторитарным режимом уже искали способы получить код сервера Telegram, чтобы запустить собственный мессенджер для слежки, а затем заблокировать все другие социальные сети в стране. Давать диктаторам инструменты для порабощения их населения Дуров не захотел – это не должно быть наследием Telegram.

Ранее Павел рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram. По его словам, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам человек. Соответственно, поддержка проектов такого масштаба ‒, в том числе оплата расходов на серверы и трафик ‒ стоит сотни миллионов долларов в год. Потому-то Дуров не способен дальше оплачивать счета Telegram из личных средств.

Facebook Telegram Павел Дуров WhatsApp мессенджер Telegram мессенджеры
Сейчас вы просматриваете новость «Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на AndroidОбновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android Уязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себяУязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods MaxНе спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалкуНамёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку
Следующий материал

Последние новости

14:22
"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским
13:57
"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией Видео
13:53
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
13:35
Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram
13:33
"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
Реклама
13:06
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
12:50
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
12:43
Дипломаты призвали Помпео публично "дать по зубам" Трампу Видео
12:32
Посол Украины побил горшки с польским коллегой и обвинил ФРГ в двойных стандартах
11:58
"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина Видео
11:42
Найдены черные ящики индонезийского самолета Видео
11:39
Вакцинация в Украине: в Минздраве раскрыли, скольким людям светят прививки за год Видео
11:32
"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты Видео
11:27
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
11:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
10:46
Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу Видео
10:17
Пять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях мнение
10:01
Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере
09:41
Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing Видео
09:08
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
Реклама
08:42
Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции Видео
08:31
В США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмом мнение
08:16
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
07:24
"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler Видео
07:11
Свои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны мнение
06:22
Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
05:20
Борьба "чужого" и "хищника": эксперт спрогнозировал проблемы для Украины в 2021 году
05:00
Политик раскрыл план возвращения Крыма в Украину Видео
04:30
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
04:22
В моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фото Фото Видео
03:50
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
03:05
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
02:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
02:22
"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник Видео
01:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
01:30
Вакцина от коронавируса: академик раскрыл неожиданные результаты новых исследований Видео
01:00
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
00:41
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
00:19
Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 Видео
09 января, суббота
23:56
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки обнаружили почти 5 тысяч случаев Видео
Реклама
23:28
Катастрофа самолета МАУ: Помперо выдвинул смелое обвинение Ирану Видео
23:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
22:54
В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"
22:51
Мощный взрыв и открытое пламя: появились новые подробности аварии на газопроводе Видео
22:35
Google забанила популярный среди сторонников Трампа аналог Twitter
21:58
Чиновники в Украине не лечатся и не отдыхают - Тодуров
21:27
В Кривом Роге избили копа, который проверял соблюдение карантина Видео
21:15
Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть Видео
20:58
Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса" Видео
20:49
Трамп-младший отреагировал на блокировку отца в Twitter Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять