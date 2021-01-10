Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram

Павел Дуров опроверг мифы о Телеграме / Reuters

Изменения в политике конфиденциальности WhatsApp, которые позволят передавать данные пользователей в Facebook, не оставили равнодушным Павла Дурова.

Основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram в личном Telegram-канале прокомментировал новость о том, что WhatsApp обязал пользователей делиться личными данными с Facebook. Что важно, новую политику пока не будут применять в Европе из-за более жёсткого местного законодательства.

Дуров поделился статистикой, что пользователи стали активно "переезжать" из WhatsApp в Telegram – теперь в мессенджере больше 500 млн активных юзеров. В самой крупной стране – Индии – количество регистраций составляет 8 % от общей суммы, а ежемесячных пользователей – 11 %.

Кроме этого, он отметил, что Facebook имеет целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен. По его словам, редакторы Википедии обнаружили нескольких ботов, которые добавляют ложную информацию в статью про WhatsApp, а другие боты распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях.

Сам Павел советует одно – уважать своих пользователей. И развеял популярные слухи:

Миф 1. "Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года.

"Код Telegram не является открытым". На самом деле все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Миф 2. "Telegram – русский". Telegram не имеет серверов или офисов в России. А ещё был в ней заблокирован с 2018 по 2020 год.

"Telegram – русский". Telegram не имеет серверов или офисов в России. А ещё был в ней заблокирован с 2018 по 2020 год. Миф 3. "Telegram не зашифрован". Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. В мессенджере есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределённое облачное хранилище в реальном времени.

Отвечая на вопросы в комментариях Павел объяснил, почему исходный код сервера в Telegram по-прежнему закрыт. Публикация кода серверной части не улучшит безопасность, потому что, в отличие от кода клиентов, нет возможности проверить, выполняется ли тот же самый код на серверах. В частности, публикация исходного кода серверной части не поможет ни секретным, ни облачным чатам, и будет представлять собой маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с безопасностью.

Три года назад Дурову стало известно, что в одной стране с авторитарным режимом уже искали способы получить код сервера Telegram, чтобы запустить собственный мессенджер для слежки, а затем заблокировать все другие социальные сети в стране. Давать диктаторам инструменты для порабощения их населения Дуров не захотел – это не должно быть наследием Telegram.

Ранее Павел рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram. По его словам, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам человек. Соответственно, поддержка проектов такого масштаба ‒, в том числе оплата расходов на серверы и трафик ‒ стоит сотни миллионов долларов в год. Потому-то Дуров не способен дальше оплачивать счета Telegram из личных средств.