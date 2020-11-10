PlayStation 5 – всё, что вам нужно знать о новой консоли Sony

PS5 - всё, что вам нужно знать о новой консоли

В блоге PlayStation появился огромный материал, посвящённый новой домашней игровой системы PlayStation 5 от японской компании Sony.

В статье на русском языке в формате "вопрос-ответ" ведущий продюсер SIE Content Communications Сида Шумана (Sid Shuman) во всех подробностях рассказывает об их новом детище, будь то аппаратная начинка, размеры консоли, комплектация и SSD-накопитель.

В целом, большая часть представленной информации уже была известна широкой публике, поэтому ниже собрана только новая информация:

В будущем при помощи обновлений можно будет хранить игры от PS5 на внешних USB-накопителях (не играть);

PS5 поддерживает 8К дисплеи уже на старте, но выводить разрешение до 8К сможет только при будущих обновлениях системы;

Абсолютно все игры будут поддерживать 3D Аудио, но лучшего результата можно добиться только если разработчик нужным образом оптимизирует игру;

DualSense держит заряд столько же, сколько и DualShock 4;

Браузер на PS5 не предусмотрен;

На старте не будет доступно других расцветок консолей и контроллеров, но они планируются в будущем;

Большинство бета и демо версий игр с PS4 не будут доступны на PS5, но возможно у этих игр будет демо или бета только для PS5;

Появится возможность подключиться ещё трем игрокам к Remote Play, чтобы играть в игры с локальным мультиплеером;

PlayStation Store больше не является отдельным приложением и полностью интегрирован в систему, как и некоторые другие функции

Sony также дала рекомендации по установке консоли:

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.