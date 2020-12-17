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Пришло время получать подарки – в Epic Games Store началась праздничная раздача бесплатных игр

17 декабря 2020, 19:44

Ребята из EGS явно решили примерить роль деда Мороза.

Кадр из игры Red Dead Redemption 2
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Магазин Epic Games Store запустил праздничную раздачу бесплатных игр. в рамках которой, начиная с сегодня, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

Так, первой праздничной игрой в Epic Games Store стал градостроительный симулятор Cities: Skylines от студии Colossal Order, которой в свое время был тепло принят игроками и критиками. Средний балл игры, по данным Metacritic, составляет 85/100.

Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Ghostrunner / One More Level

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.

Red Dead Redemption 2 Epic Games Store The Witcher 3: Wild Hunt Assassin’s Creed GOG Watch Dogs Ghostrunner
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