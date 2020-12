Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

На портале OpenCritic после 30 обзоров изданий средняя оценка ролевой игры Cyberpunk 2077 составляет 90%. К слову, данная оценка ниже, чем у предыдущего творения поляков The Witcher 3: Wild Hunt, который получил 92%.

Как и следовало ожидать, игра вызывает практически всеобщий восторг. Однако есть ряд ограничений, о которых журналисты не могут рассказывать. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.

В целом, критики хвалят сюжет, мир и то, как устроен Найт-Сити. Правда, судя по рецензиям, в игре очень много багов. В некоторых обзорах говорят о том, что разработчикам стоило сделать перенос ещё хотя бы один раз.

Хорошо: великолепная графика, разнообразный геймплей, озвучка выше всяких похвал, продолжительная и разнообразная сюжетная кампания, интересные оригинальные персонажи, отличные постановочные сцены, обилие контента.

Плохо (перечень субъективных оценок отдельных изданий, но на них стоит обратить внимание): сырое техническое состояние проекта, нестабильная частота кадров, продолжительность игры и не особо живой мир, хоть и разработчики создавали другое ощущение в трейлерах.

Cyberpunk 2077 - обзоры игры

Разделят ли простые пользователи всеобщий журналистский восторг, выяснится уже в этот четверг, когда состоится официальный релиз игры. Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.