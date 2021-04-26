Разработчик Silent Hill и MGS опубликовал плейлист для отдыха и учёбы

Музыка для отдыха и учёбы от Konami / MGS

Вчера, 25 апреля, исполнилось 35 лет с того дня, как программист и геймдизайнер Konami Кадзухиса Хасимото создал "код Конами", который давным-давно стал частью игровой культуры.

В честь особого юбилея Konami опубликовала небольшой плейлист с лоуфай-ремиксами музыкальных композиций из своих классических игр. В альбоме можно услышать треки из таких игр, как Gradius, Ganbare Goemon, Yie Ar Kung Fu, TwinBee и Salamander.

Код Konami – секретная комбинация клавиш, присутствовавшая во многих играх японской компании. Она впервые использовалась в 1986 году в Gradius для приставки NES. В ходе портирования игры с аркадного автомата сотрудник компании Кадзухиса Хасимото обнаружил, что она имеет слишком высокий уровень сложности и ввёл в неё секретный код, позволяющий получить всё оружие.

С тех пор данная комбинация появлялась во множестве игр разных издателей. Последовательность используется не только в играх, но и на сайтах, в игровых магазинах, фильмах и народном творчестве.

lo-fi hip hop для отдыха и учёбы

Ранее стало известно, что Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom и другие компании примут участие в выставке E3 2021. Ивент пройдёт с 12 по 15 июня в онлайн-формате.

Из ожидаемых анонсов – возвращение легендарной серии хорроров Silent Hill и ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid.