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Rockstar объявила об отключении серверов GTA Online на старых консолях

17 июня 2021, 13:57

Вдобавок компания сворачивает сетевую поддержку Max Payne 3 и L.A. Noire. Удалят даже все данные пользователей.

GTA Online
Rockstar отключит серверы GTA Online на старых консолях / Rockstar

Пусть и не без проблем, но новое поколение консолей уже вошло в свои права, а потому более старые системы постепенно уходят на покой. Игровой гигант Rockstar Games объявил, уже 16 декабря отключит сервера GTA Online для PlayStation 3 и Xbox 360.

Вдобавок с 16 сентября на сайте Rockstar Games Social Club отключат функции отслеживания статистики для Max Payne 3 и L.A. Noire на старых консолях. Мультиплеер "Макса Пейна" также отключат на консолях.

К счастью, на сюжетных кампаниях игр всё это не скажется. В Rockstar также отметили, что у игроков не будет возможности перенести свой прогресс на более новые консоли – такой функции попросту нет.

Напомним, что сейчас PC, PS4 и Xbox One – основные платформы для GTA Online. Однако вскоре это изменится: 11 ноября выйдут полноценные версии GTA V и GTA Online для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы обещают множество улучшений по части технологий, графики и производительности. Кроме того, подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к мультиплееру в течение первых трёх месяцев.

Трейлер обновления The Cayo Perico Heist

После выпуска улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X коллектив Rockstar Games полностью сосредоточит все свои усилия на GTA VI. Ожидается, что шестая часть GTA будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще.

В одной из предыдущих заметок мы собрали все слухи и домыслы о GTA VI, чтобы составить хотя бы приблизительный образ будущей игры.

GTA
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