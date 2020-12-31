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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на вопрос о том, выйдет ли игра на PlayStation 5

31 декабря 2020, 15:21

Заявление разработчиков вызвало недоумение среди игроков.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за вчерашним трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".

Об этом на своей страничке в Твиттере заявил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров. Если верить его словам и воспринимать их буквально, игра внезапно стала эксклюзивом платформ Microsoft, хотя изначально речь шла лишь о временной эксклюзивности.

У пользователей к этим словам возникли вопросы. Некоторые просят официального заявления от руководителей GSC Game World, которая на момент написания новости не дала никаких комментариев по поводу заявления Бочарова.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Steam Xbox Series X
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