Сразу 69 бесплатных хоррор-игр стали доступны всем желающим

Кадр из The Undying Beast / KIRA

Не знаете, чем занять себя на изоляции длинными и темными вечерами? Тогда можете пощекотать себе нервы при помощи хоррор-игр. Ведь сейчас подборка сразу из 69 страшных видеоигр бесплатно доступна для скачивания всем желающим.

Все они появились в ходе геймджема Haunted PS1 Wretched Weekend. Геймджем – это особое мероприятие для разработчиков игр, в ходе которого они собираются в небольшие команды и делают игру за ограниченный срок. Также можно сделать что-то и в одиночку.

Читайте такжеCall of Duty: Warzone хотят сделать ближе к Fortnite в плане событийНа Haunted PS1 Wretched Weekend срок составил 48 часов. За это время нужно было сделать жуткую игру с минималистичным геймплеем, которая сумеет хоть как-то напугать. Также все игры нужно было делать в стилистике PlayStation 1, то есть с низкополигональной графикой, пиксельными текстурами и размытием.

В результате набралось целых 69 игр. Все они небольшие и проходятся за несколько минут, но явно развлекут вас и напугают. Фанатам эстетики PlayStation 1 понравится в особенности.

Пример игр с Haunted PS1 Wretched Weekend

Поучаствовал в геймджеме и хоррор-разработчик KIRA. Он достаточно известен в кругах любителей страшных игр. Его самые популярные хорроры – Lost in Vivo и Spooky's Jump Scare Mansion.

Кадр из Lost on Vivo / KIRA

Все 69 хоррор-игр доступны по ссылке. Скачать вы можете их бесплатно и без особых проблем, так как каждая весит не очень много.

Ранее мы рассказывали, что в разработке уже находится Resident Evil 8. В восьмой части будет много паранормальных элементов, что может разочаровать и отпугнуть некоторых фанатов.