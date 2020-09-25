Telegram не работает снова: в чем причина

Telegram / Reuters

Популярный мессенджер Telegram снова не работает. Причем проблемы наблюдаются прежде всего в Украине.

Пока точно неизвестно, почему не работает Телеграм, но судя по карте DownDetector, наиболее от проблем пострадали украинские пользователи, а также российские, белорусские и немецкие.

Пользователи отмечают, что не работают как мобильная, так и ПК-версии.

У некоторых приложение просто не запускается, показыва черный экран - как на Android, так и на iOS. Не помогает даже VPN.

У многих не отправляются и не загружаются фото и видео и даже текстовые сообщения.

Карта сбоев Telegram

От разработчиков мессенджера пока не поступало информации о причинах очередного масштабного сбоя, однако нельзя не отметить, что Telegram не работает уже не первый раз.

До этого масштабный сбой случился 21 сентября. Кроме того, проблемы наблюдались и двумя днями ранее, 19 сентября.