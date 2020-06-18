УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам

С этого дня Роскомнадзор больше не блокирует Телеграм в России – Генпрокуратура РФ с решением согласна.

18 июня 2020, 15:15
Телеграм разблокировали - почему сдался Роскомнадзор
Телеграм разблокировали - почему сдался Роскомнадзор / Фото из открытых источников

18 июня 2020 Роскомнадзор снял блокировку с Телеграм в России. После этой новости обвалился сайт РКН.

В новости отмечается, что решение по мессенджеру Telegram принято "по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ". Ведомство, по их заявлению, полностью удовлетворено позицией основателя Телеграмм Павла Дурова.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов:

  • пропагандирующих суицидальное поведение – 2500;
  • экстремистского и террористического характера – 1300;
  • пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения 800;
  • с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 300".
Блокировка Telegram снята

Отметим, что решение РКН было принято после того, как Дуров накануне выступил с критикой Facebook и Apple.

Facebook и Instagram Дуров обвинил в зарабатывании на рекламе мошеннических схем, использующих образ Дурова, отсылки к TON и Telegram. Среди пострадавших, по словам господина Дурова – "пожилые люди и пенсионеры".

А "яблочного" гиганта Дуров обвинил в "безумном 30-процентном налоге с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире" (речь идет о комиссии Apple и Google), из-за чего "стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе".

"Самое неожиданное – господин Дуров невольным образом поддержал одновременно инициативу крупнейших производителей по запуску платформы "Глобальный GDSA – альтернативы Google Play и AppStore…

А кроме того, подарил дополнительные аргументы ФАС в нелегком деле продвижения положений закона о предустановке российских программ", – отмечает Telegram-канал Методичка.

Напомним, 13 апреля 2018 в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

Telegram блокировка Telegram запрет Telegram Роскомнадзор новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:22
В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса
15:15
Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам Видео
15:14
Метинвест презентовал крупный экологический проект
15:12
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
14:45
Маск устраивал секс втроем с Херд и Делевинь в доме Джонни Деппа - СМИ
14:39
"Улица – это мы": в Харькове националисты объявили всеукраинское сафари на активистов Шария
14:18
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
14:18
Врачи назвали главные симптомы коронавируса у детей
14:14
Как избавиться от аллергии: названы травы-помощники
14:10
Рада отменила итоговую аттестацию в школах: что будет с ВНО-2020
14:09
В Метинвесте рассказали о модернизации аглофабрики в Мариуполе
13:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
13:47
В Беларуси КГБ арестовало главного претендента на победу в президентских выборах
12:54
Шмыгаль высказался о возможной отставке Кабмина
12:50
"Для меня - это рекорд": Виктория Боня поправилась на карантине
12:30
Вакарчук не перестал быть нардепом: не хватило голосов Видео
12:04
На операции настаивает Путин: политолог предупредил о возможной "заварушке" с водой в Крыму
11:53
"Не прошмыгнул": Рада снова "отфутболила" программу Кабмина
11:49
В Украине могут ввести жесткий карантин в некоторых областях: названа дата
11:30
Ирина Билык показала взрослого длинноволосого сына - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять