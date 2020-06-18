Блокировка Telegram снята: Роскомнадзор перешел от запрета к комплиментам

Телеграм разблокировали - почему сдался Роскомнадзор / Фото из открытых источников

18 июня 2020 Роскомнадзор снял блокировку с Телеграм в России. После этой новости обвалился сайт РКН.

В новости отмечается, что решение по мессенджеру Telegram принято "по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ". Ведомство, по их заявлению, полностью удовлетворено позицией основателя Телеграмм Павла Дурова.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов:

пропагандирующих суицидальное поведение – 2500;

экстремистского и террористического характера – 1300;

пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения 800;

с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 300".

Отметим, что решение РКН было принято после того, как Дуров накануне выступил с критикой Facebook и Apple.

Facebook и Instagram Дуров обвинил в зарабатывании на рекламе мошеннических схем, использующих образ Дурова, отсылки к TON и Telegram. Среди пострадавших, по словам господина Дурова – "пожилые люди и пенсионеры".

А "яблочного" гиганта Дуров обвинил в "безумном 30-процентном налоге с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире" (речь идет о комиссии Apple и Google), из-за чего "стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе".

"Самое неожиданное – господин Дуров невольным образом поддержал одновременно инициативу крупнейших производителей по запуску платформы "Глобальный GDSA – альтернативы Google Play и AppStore…

А кроме того, подарил дополнительные аргументы ФАС в нелегком деле продвижения положений закона о предустановке российских программ", – отмечает Telegram-канал Методичка.

Напомним, 13 апреля 2018 в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.