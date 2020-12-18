В Google Фото добавили новую функцию "кинематографические" снимки: как это работает

Благодаря этому эффекту обычные фотографии будут выглядеть как 3D-снимки.
Компания Google выпустила свежее обновление для приложения "Фото", позволяющие "оживить" старые снимки и вспомнить самые яркие моменты прошлого.
Новая функция позволяет делать так называемые "кинематографические фотографии", которые добавлять 3D-эффект в фото даже в том случае, если исходный снимок не содержит данных о глубине с камер.
Искусственный интеллект в свою очередь отделит фон от главного объекта и сделает плавное объёмное приближение. В Google говорят, что такие снимки будут автоматически создаваться и отображаться в разделе недавних лучших моментов над сеткой фотографий в Google Photos.
Чтобы понять, как выглядят такие фотографии, смотрите ниже:
Новые коллажи
Также с обновлением в Google Фото появятся новые коллажи с художественным оформлением, а алгоритмы сами подбирают наиболее подходящие макеты на основе оттенков на снимке.
Улучшение "Воспоминаний"
Еще разработчики немного доработали функцию "Воспоминания", которая теперь умеет находить наиболее важных людей и чаще показывать моменты из прошлого с ними. Со временем алгоритмы получат возможность на основе загруженных снимков определять любимые вещи и занятия пользователей – например, созерцание закатов, походы или даже выпечка.
На данный момент новые фишки доступны не всем. Они будут постепенно распространяться среди пользователей Google Фото в течение следующего месяца.