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В Google Поиск тестируется показ коротких видео из Instagram и TikTok

31 декабря 2020, 16:43

Пока что данная функция имеет статус бета-версии.

Instagram и TikTok / Hypebeast

На днях Google в тестовом режиме начал воспроизводить видеоролики из таких социальных платформ, как TikTok и Instagram в разделе Short Videos на странице поисковой выдачи.

Новая функция позволяет смотреть видеоконтент, не открывая соответствующий сайт или приложение, и тут же вернуться к поиску. Найти нужный ролик из TikTok или Instagram можно благодаря поиску по ключевым словам.

В настоящий момент данная функция доступна в ограниченном количестве в приложении Google для мобильных устройств. Ожидается, что в дальнейшем разработчики добавят поддержку большего количества поисковых запросов и коротких видеоформатов. Пока неизвестно, когда эта функция станет общедоступной.

Напомним, что раздел Short Videos появился в поисковике летом 2020 года – в нём показываются короткие ролики из Google Tangi, Trell (индийский аналог TikTok), а также YouTube Shorts.

Short Videos / gsmarena

Ранее Google сообщила об изменениях в правилах хранения данных пользователей. Так, компания будет удалять контент из ваших Gmail, Google Диска (в том числе Документов, Таблиц, Презентаций, Рисунков, Форм и Jamboard) и Google Фото, если вы не будете ими пользоваться более двух лет и превышаете лимит на доступный объём хранилища – 15 ГБ.

Новые правила начнут действовать с 1 июня следующего года, а впервые применятся 1 июня 2023-го. Пользователей предупредят об удалении контента заранее по электронной почте. Сам аккаунт, к слову, блокироваться не будет.

Что важно, данная норма не распространяется на пользователей с подпиской Google One, не превысивших квоту и не нарушивших правила, а также пользователей Google Workspace, "G Suite для образования" и "G Suite для некоммерческих организаций". Дополнительное место в хранилище можно получить в рамках специальных предложений и акций, которые компания проводит время от времени.

Google
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