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В Windows 10 появится продвинутый режим "Modern Standby": в чем его особенность

28 декабря 2020, 13:48
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Нечто подобное есть в MacBook на чипе M1.

Microsoft
Microsoft / Reuters

С выходом "облегчённой" версии Windows 10X, релиз которой ожидается весной следующего года, компания Microsoft планирует внедрить в свою ОС продвинутый режим ожидания Modern Standby.

В настоящее время большинству ноутбуков на Windows нужно некоторое время, чтобы выйти из спящего режима. Однако с добавлением новой возможности W10 будет "просыпаться" максимально быстро.

Нечто подобное есть в новых лэптопах линейки Air на чипе M1, когда экран включается сразу после того, как пользователь начинает поднимать крышку ноутбука. Такое же быстрое включение будет доступно не только на устройствах с Windows 10X, но и на обычных компьютерах под управлением OC Windows 10.

Традиционный режим никуда не денется – пользователям в единичном случае предложат выбрать предпочтительный режим сна. Что важно, для повторной смены режима придётся полностью переустанавливать операционную систему.

Напомним, что Windows 10X представляет собой более "лёгкую" версию ОС, которая будет предназначена специально для слабых компьютеров с малым объёмом оперативной памяти, а также устройств с одним или несколькими дисплеями. Изначально ее выход был запланирован на этот год, однако впоследствии дата была скорректирована на весну 2021.

Modern Standby принцип работы / Microsoft

Ранее в этом месяце состоялся релиз новой функции для видеоконференций "Провести собрание", которая доступна для всех устройств под управлением Windows 10. Пользователи, успевшие опробовать данную новинку, уже успели окрестить ее "убийцей Zoom'а". Так, она позволяет создавать и подключаться к беседам без регистрации в приложении Skype и даже без загрузки мессенджере. Для участия в конференции достаточно сгенерированной ссылки или кода доступа.

Звонок можно принять либо через десктопный клиент Skype, либо через веб-приложение программного обеспечения в браузере Microsoft Edge. Таким образом, даже не имея аккаунта, пользователь получает доступ к функционалу клиента Skype, в частности, опции записи звонка или размытия фона.

Как использовать функцию "Провести собрание"

Чтобы начать или подключиться к уже существующей видеовстрече, достаточно щелкнуть значок "Провести собрание" на панели задач и выбрать соответствующую опцию.

После запуска видеосвязи вы сможете пользоваться привычными функционалом Skype – общаться в чате, реагировать смайликами или делиться своим экраном. Так, в частности, каждый звонок может длиться до 24 часов, при этом срок встречи не истекает.

Microsoft Windows операционная система Windows 10
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