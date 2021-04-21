Встречайте Polaroid Go – карманная камера для любителей мгновенной съёмки

Появилась самая маленькая камера полароид / Polaroid GO

Компания Polaroid объявила о выходе новой карманной камеры для любителей мгновенной фотографии. Новинка называется Polaroid Go, а позиционируют её как самую маленькую в мире аналоговую камеру мгновенной печати.

Как рассказал главный дизайнер Polaroid Игнасио Жермаде, чтобы добиться таких миниатюрных размеров, разработчикам пришлось располагать внутренние компоненты словно в трехмерном тетрисе.

Камера заключена в миниатюрный корпус – габариты составляют всего 105×84×61 мм, – питается от встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч, которого хватит на 15 картриджей (примерно 240 снимков), и поставляется с довольно широким набором функций, включая возможность установки двойной экспозиции, зеркало для селфи и вспышку.

Новинка использует фирменную плёнку Go – размер снимков получается 47×46 мм, при фактическом размере изображения 47 x 46 мм. На проявление цветного снимка нужно примерно 10-15 минут. Они печатаются на фирменной фотобумаге нестандартного размера – 6.65×5.4 см. В комплекте с камерой есть две пачки, а дальше придется докупать её отдельно. Картридж из 16 карточек обойдется в 20 евро (около 660 грн).

Polaroid Go уже доступна для предзаказа по цене 119,99 евро (~4000 грн). Это стоимость за набор из камеры и цветных картриджей. Можно взять и версию без картриджей в комплекте за 99,99 евро (~3400 грн). В продаже устройство с 27 апреля.

Ранее в этом году компания Harman привезла в Украину популярную портативную акустику JBL Charge 5. Она выполнена в корпусе с защитой от воды, стала на 25% мощнее предшественника и получила слегка модернизированый дизайн.

Колонка уже доступна в украинской рознице, в том числе в официальном украинском онлайн-магазине производителя, по рекомендованной цене 4499 грн в девяти вариантах расцветки.