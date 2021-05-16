WhatsApp станет платным? Мошенники придумали новую схему обмана пользователей

Под видом новой политики WhatsApp мошенники выманивают у пользователей деньги / Reuters

Вчера, 15 мая, команда WhatsApp таки обновила пользовательскую политику сервиса, чем были возмущены многие пользователи. Из-за этого появилось большое количество новых мошеннических схем, направленных на выманивание денег у пользователей мессенджера.

Самая распространенная в настоящее время схема мошенничества – так называемые "письма счастья" – с информацией, что для них мессенджер станет платным, если они не выполнят определенные условия.

В частности, предлагается переслать полученное письмо 10 контактам, причем стоимость одного составляет 1 евроцент.

Пользователи WhatsApp начали получать мошеннические письма / Telegram-канал "Подъём".

Что примечательно, Facebook, в состав которой входит WhatsApp, использовала похожую тактику "запугивания" в отношении своих пользователей, намекая на возможную потерю бесплатного доступа к социальным сетям, если юзеры не дадут разрешение на сбор данных. Так разработчики Facebook и Instagram отреагировали на новые правилами конфиденциальности в недавнем обновлении iOS 14.5.

Напомним, ранее мессенджер WhatsApp уведомил о том, что после 15 мая перестанет работать у пользователей, не принявших обновлённое соглашение. Компания не удалит и не деактивирует учётные записи тех, кто не примет новые правила конфиденциальности. Вместо этого пользователи, которые пока не согласились на новые правила, будут чаще видеть всплывающее окно с напоминанием