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Отмена паники: в WhatsApp передумали отключать аккаунты пользователей

7 мая 2021, 19:40
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Команда популярного мессенджера заявила, что не отключит 15 мая аккаунты, которые не приняли новые правила конфиденциальности.

WhatsApp
В WhatsApp передумали / Униан

Команда популярного мессенджера WhatsApp, в последние месяцы оказавшегося втянутым в большущий скандал относительно новой политики конфиденциальности, взяла свои слова и угрозы назад.

О новых правилах объявили в начале года, они должны были вступить в силу ещё в феврале, но из-за оттока пользователей реализацию перенесли на май. Сегодня команда WhatsApp подтвердила, что учётные записи, не принявшие новое соглашение, не деактивируют.

Вместо этого пользователи, которые пока не согласились на новые правила, будут чаще видеть всплывающее окно с напоминанием – "хотя большинство пользователей, получивших новые условия обслуживания, приняли их, мы ценим, что у некоторых ещё не было возможности сделать это. 15 мая ни одна учётная запись не будет удалена из-за этого обновления, и никто не потеряет функциональность WhatsApp. Мы будем напоминать о необходимости принятия правил в течение следующих нескольких недель...".

Также команда мессенджера решила в очередной раз напомнить, какие пользовательские данные на самом деле уходят Facebook. По словам компании, все личные сообщения зашифрованы и передаваться никуда не будут. Также упоминается, что мессенджер не хранит журналы звонков и сообщений, не делится списками контактов с Facebook, а содержимое групп доступно только их участников.

Ранее стало известно, что изменение политики конфиденциальности WhatsApp положительно сказалось на росте числа пользователей Telegram ‒ сейчас в мессенджере насчитывается более 500 млн активных пользователей. Помимо этого, Дуров также сообщил, что американский мессенджер использовал платных ботов для распространения предвзятой информации о Telegram в социальных сетях.

А для тех, кто в скором времени планирует переезд с WhatsApp в Telegram, предусмотрена функция переноса переписок из других мессенджеров. Функция работает как с личными чатами, так и с группами. Более подробно как это сделать мы рассказывали в одной из предыдущих заметок.

Telegram Павел Дуров WhatsApp мессенджер Telegram
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