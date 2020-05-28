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Защита в интернете: что такое VPN и зачем он нужен новости компании

28 мая 2020, 12:15

Эксперты по кибербезопасности ежедневно фиксируют в Украине не менее 300 тысяч новых угроз для информационной безопасности.

Регулярно появляются новые вредоносные программы, которые в случае попадания на компьютер жертвы могут привести к потере важных данных, утечке конфиденциальной информации и даже финансовым убыткам.

Существует множество способов, как сделать работу в интернете более безопасной и защитить свои подключенные устройства. Один из них – установка VPN-сервиса (virtual private network, виртуальная частная сеть).

VPN - это служба, которая позволяет подключаться к интернету посредством зашифрованного туннеля для того, чтобы обеспечить конфиденциальность действий в сети и защитить данные пользователей.

Прежде всего, VPN может использоваться для защиты ваших персональных данных от посторонних глаз посредством маскировки IP-адреса. Этот сервис позволяет избежать привязки сведений о городе и стране проживания, а также истории скачивания торрент-файлов к другой идентифицирующей вашу личность информации.

Кроме того, VPN обеспечивает пользователям безопасность при подключении к открытым сетям Wi-Fi: в аэропортах и на вокзалах, в ресторанах, отелях и многих других общественных местах. Этот сервис осуществляет шифрование связи при подключении к открытой сети, чтобы злоумышленники не могли перехватить и прочитать электронные письма, похитить конфиденциальную информацию или отследить действия пользователя.

Также VPN-сервис позволяет разблокировать доступ к веб-сайтам, которые оказались под запретом в той или иной стране. Дело в том, что при подключении через виртуальную сеть вы используете сервер в другой локации, что позволяет обойти установленные ограничения. Также это решает проблему блокировок по IP-адресу. Таким образом, благодаря VPN вы можете получить доступ к любой информации в любой точке мира.

Еще одно преимущество от использования виртуальной сети – возможность покупать авиабилеты и бронировать номера в гостиницах по наиболее выгодной цене, поскольку вы можете посмотреть и сравнить предложения для разных стран и выбрать самый оптимальный вариант.

VPN-сети обеспечивают пользователям приватность – вы можете просматривать любой контент и не беспокоиться о том, что за вами наблюдают. Таким образом, вы можете защитить себя от кражи данных, отслеживания и даже сбора информации для таргетинговой рекламы.

Благодаря сквозному шифрованию и защите от вредоносных программ вы можете не переживать за безопасность интернет-банкинга, а также виртуальных кошельков криптовалют.

Однако, даже используя надежный VPN-сервис не стоит забывать о базовых правилах безопасной работы в интернете. Для этого следует игнорировать ссылки на подозрительные веб-сайты, не загружать вложения от неизвестных отправителей, регулярно обновлять все программы до последней версии и использовать надежные антивирусные решения. В комбинации с использованием виртуальной частной сети эти простые правила позволят защитить ваши устройства от реальных угроз в интернете и сделать работу в интернете безопасной.

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