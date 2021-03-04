Знакомимся с игровым процессом новой игры по культовой франшизе Чужих

Появилась демонстрация геймплея Aliens: Fireteam / IGN

Вслед на вчерашним анонсом издательство 20th Century Studios и студия Cold Iron Studios представили дебютный видеоролик с демонстрацией реального игрового процесса кооперативного шутера Aliens: Fireteam,

События игры, рассчитанной на 3 игроков, развернутся спустя 23 года после оригинальной трилогии. На плечи игроков ляжет роль морпеха колонии, несущего службу на борту корабля Endeavor.

В вашем распоряжении окажутся 5 уникальных классов: стрелок, подрывник, техник, медик и разведчик. Арсенал состоит из более чем 30 видов оружия и 70 модификаций. Применять его придётся против 20 типов существ, в том числе 11 разных видов ксеноморфов – от лицехватов до преторианцев, каждый из которых обладает собственным уникальным интеллектом.

Релиз состоится этим летом на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Геймплей Aliens: Fireteam

Ранее авторы фэнтезийного сетевого боевика Hood: Outlaws & Legends представили новый геймплей, посвящённый небезызвестному стрелку Робину, одному из четырёх персонажей игры.

Часть его специальных умений наглядно демонстрируют в ролике, а матёрые ветераны сетевых баталий запросто могут предсказать, как будет играться благородный предводитель лесных разбойников непосредственно во время командного замеса.