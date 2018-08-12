Находки на Почтовой площади невозможно консервировать - эксперты

В Украине не существует технологий консервации находок на Почтовой площади - Институт археологии Украины

В Институте археологии Национальной академии наук Украины назвали разговоры о музеефикации находок на Почтовой площади популизмом, ведь в нашей стране не существует технологий консервации таких артефактов. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

«Вопрос организации музея на Почтовой площади напрямую связано с решением проблемы консервации археологических остатков, прежде всего древесины. Руководство ГП «Центр археологии Киева» публично признало, что неспособно осуществить консервацию найденной на Почтовой площади древесины. Это фактически нивелирует требование активистов-защитников Почтовой площади по музеефикации объектов исследований. К сожалению, в этом случае о музеефикации строительных остатков «in situ» не может быть и речи. В Украине на сегодня отсутствуют методики, специалисты и реставрационные организации, которые могут выполнить эти работы. Поэтому, разговоры о музеефикации являются обычным популизмом, который вводит в заблуждение и общество, и государственные структуры », - говорится в заявлении института.

Специалисты Института археологии НАН Украины отмечают, что на сегодняшний день в нашей стране не существует технологий консервации артефактов, которые найдены на Почтовой площади.

«Особенно некорректным выглядит тот факт, что эта «горячая» тема становится аргументом накануне избирательной гонки в Украине. Единственно возможным решением является консервация древесины, изъятой из культурного слоя и дальнейшее ее экспонирование в специальных температурных условиях. Целесообразность таких сложных и, очевидно, очень затратных работ, особенно учитывая специфику почв и гидрологического режима киевского Подола, а также возможных вариантов сохранения и дальнейшего экспонирования органических находок (древесины), должна быть обоснована, прежде всего, соответствующими специалистами», - объясняют эксперты.

Институт археологии НАН Украины считает, что этим вопросом должны заниматься не политики, а специалисты.

«Судьбу музеефикации объектов и артефактов, найденных на Почтовой площади, должна решить специальная комиссия в порядке и на основаниях, определенных законом. Вопрос музеефикации археологических объектов крайне сложное и может решаться различными способами в зависимости от многих факторов (геологической и градостроительной ситуации, технической возможности, сроков, финансовой состоятельности и т.д.). В любом случае, решение должно опираться на согласованную и утвержденную концепцию, обоснование, программу и сроки выполнения работ, варианты предпроектных разработок, предварительная смета. Всего этого пока нет», - говорят в Институте археологии Украины.