Украину зальют дожди: карта прогноза погоды на 9 сентября

В Украине прогнозируют дождливую погогду / donbass.ua

В воскресенье, 9 сентября, во всех областях Украины ожидаются дожди, воздух максимально прогреется до +25 градусов на юге страны.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных регионах прогнозируется от +18 до +23 градусов. В восточных областях столбики термометров поднимутся от +19 до +24 градусов, ночью от +13 до +19 градусов.

В то же время в Киеве ожидается переменная облачность, осадки, температура днем составит от +22 до +24 градусов, ночью от +13 до +15 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве после выходных.