Дождливые дни. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве после выходных

В Киеве в понедельник и во вторник будут дожди, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 10-11 сентября, ночью и днем будут слабые дожди с грозой.

В среду, 12 числа, преимущественно без осадков, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник ночью температура воздуха ожидается +13… +15, а днем — +19… +21 градус.

Во вторник и в среду ночью прогнозируется +12… +14, а днем температура составит +23… +25 градусов.

В Киеве в понедельник и во вторник будут дожди, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.