Снег, морозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Украинцам обещают снег с морозом / dpchas.com.ua

В понедельник, 7 января, на западе Украины прогнозируется облачная погода, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -4...-9 градусов.

В северных регионах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.

В то же время в центральных областях будет облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -3...-9 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

При этом на востоке страны синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, в Донецкой области умеренный снег, местами метель, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой области порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -2...-10 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, в Приазовье умеренный снег, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем -2...-8 градусов.

В Киеве 7 января ожидается облачная погода, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью -8...-10 градусов, днем -6...-8 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал о погоде в январе.