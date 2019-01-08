Минюст разрешил в Украине парам жениться еще один раз

В Украине можно будет свадьбу повторить / Фото: Reuters

Министерство юстиции Украины законодательно разрешило украинским супругам провести повторную церемонию бракосочетания.

"Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать "Да" своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей брака можно, заказав в любом ГРАГСе страны повторную церемонию бракосочетания", - цитирует пресс-служба представителя Минюста Ирину Дубиковскую.

Отмечается, что повторно заключить брак можно в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Украины.

По словам чиновницы, услугу могут заказать не только муж и жена, но и родственники или друзья в качестве сюрприза.

На церемонии старая-новая семья получит свидетельство о браке, в котором будет указано "повторное".

Как ранее сообщалось, руководство Министерства юстиции Украины в рамках программы по принудительному взысканию долгов по заработным платам составило рейтинг компаний, являющихся самыми крупными должниками в стране.