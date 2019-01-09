Военная прокуратура подсчитала дезертировавших из ВСУ с начала войны на Донбассе

ВСУ / president.gov.ua

С 2014 года из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали свыше 11 тысяч человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Гавной военной прокуратуры.

"В соответствии со статистической отчетностью, в течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (Самовольное оставление места несения службы. - Прим.), 408 (дезертирство - Прим.), 409 (Уклонение от службы. - Прим.) УК по 11316 человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, в суд направлено 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности.

В декабре прошлого года сотрудники киевского территориального управления "украинского ФБР" - Госбюро расследований (ГБР) - поймали на взятке в размере $2 тысяч директора одного из предприятий Минобороны за "помощь" украинцу в уклонении от службы в армии.