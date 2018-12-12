$2 тысячи за "откос" от армии: в ГБР похвастались первым задержанием

12 декабря 2018, 19:50

Факт получения неправомерной выгоды задокументирован под процессуальным руководством военной прокуратуры.

ГБР

Сотрудники киевского территориального управления "украинского ФБР" - Госбюро расследований (ГБР) - поймали на взятке в размере $2 тысяч директора одного из предприятий Минобороны за "помощь" гражданину Украины в избежании службы в армии.

"Факт получения неправомерной выгоды задокументирован под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины и в сопровождении сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции", - сообщил пресс-центр ГБР. 

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, это первый результат сотрудничества прокуратуры и ГБР.

"За 2000 долларов директор госпредприятия обещал "уберечь" указанного гражданина от призыва на военную службу в условиях военного положения, использовав свои дружеские отношения с должностными лицами Киево-Святошинского районного военного комиссариата", - написала Сарган в Facebook.

Напомним, закон о Госбюро расследований Верховная Рада приняла в ноябре 2015 года. В январе президент Петр Порошенко подписал документ, а спустя два месяца он вступил в силу.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором ГБР.

Следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Нацбанка, судьями, правоохранителями и чиновниками антикоррупционных органов.

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взятка коррупция Минобороны ГПУ ГБР Лариса Сарган
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