В Киево-Печерской лавре начался пожар. Первые подробности, опубликовано фото и видео

Пожар в Киево-Печерской лавре / соцсети

В одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры по ул. Лаврская, 23, начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве.

"14 января в 16.17 на пульт связи "101" поступила информация о том, что горит здание по ул. Лаврской, 23. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания и перекинулся на крышу. Площадь возгорания - около 200 кв. м. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

На момент написания заметки тушение пожара продолжается.