Пожар в Киево-Печерской лавре: стали известны новые детали

Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел в лабораторном корпусе инфекционной больницы.

Об этом сообщил журналист Юрий Лашкай в Facebook.

"Полицейский на месте уточнил, что это одно из зданий инфекционной больницы, которая граничит с Лаврой. Вроде лабораторный корпус. Огонь вырывается из крыши здания по адресу Лаврская, 23", - написал Лашкай.

"Факты" со ссылкой на очевидцев сообщают, что горит часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры начался пожар.

"14 января в 16.17 на пульт связи "101" поступила информация о том, что горит здание по ул. Лаврской, 23. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры", - сообщили в управлении ГСЧС в Киеве.