Загоревшееся в Киево-Печерской лавре здание обрушилось

Загоревшееся на территории Киево-Печерской лавры здание частично обрушилось.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС по Киеву Светлана Водолага, передает телеканал NewsOne.

По ее словам, в здании обрушилось перекрытие между вторым этажом и чердачным помещением, площадь обрушения составляет примерно 50 кв. метров.

Угроза распространения огня на другие постройки отсутствует, но может произойти дальнейшее обрушение. Из-за этого спасателям приходится тушить пожар снаружи.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры начался пожар.

"14 января в 16.17 на пульт связи "101" поступила информация о том, что горит здание по ул. Лаврской, 23. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры", - сообщили в управлении ГСЧС по Киеву.