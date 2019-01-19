Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков

Павел Гриб / фото: kommersant.ru

В российском суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения украинский политзаключенный Павел Гриб якобы склонял к терроризму, выступала другая девушка.

Он также подчеркнул, что переписку с ним от ее имени вели российские силовики, сообщает Кавказский узел.

Отмечается, что 18 января Гриб зачитал заявление, в котором отметил, что имеющийся в материалах дела перевод с украинского языка переписки с Татьяной Ершовой "крайне низкого качества", а скриншоты переписки отсутствуют. Все это "сформировало определенную предвзятость обвинения и суда", - сказал Гриб.

"В январе 2017 года на сайте "ВКонтакте" на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова)", - рассказал Гриб.

Читайте также"Террор против украинцев": названо число украинских политзаключенных в РФ

Кроме того, украинский политзаключенный подчеркнул, что в конце февраля 2017 года Ершова предложила ему перейти в Skype. Сам Гриб, по его утверждению, не хотел регистрироваться в Skype, и решил воспользоваться аккаунтом своего знакомого Павла Капиноса, с которым подружился в соцсети "ВКонтакте".

"Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос", - рассказал он.

Гриб убежден в том, что в июне-августе 2017 года от имени Татьяны Ершовой с ним общались российские силовики. "Меня решили выманить. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позже я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была ни на встрече в Гомеле, ни в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медицинской помощи в СИЗО", - заявил Гриб.

Напомним, ранее сообщалось, что в суде по делу Павла Гриба свидетель изменила показания.