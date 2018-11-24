"Опровергнула версию обвинения": в суде по делу Гриба свидетель изменила показания – СМИ

Павел Гриб / kommersant.ru

В Ростове-на-Дону во время судебного заседания по делу незаконно удерживаемого украинца Павла Гриба свидетель обвинения изменила свои показания.

Суд допросил свидетеля - 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая сейчас живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города, которая является подругой жительницы Сочи Татьяны Ершовой.

Как пишет "Кавказский узел", Юристова частично отказалась от своих прежних показаний, тем самым опровергнув версию обвинения. При этом она заявила, что Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их разговоров.

Отвечая на вопрос обвинителя, Юристова представилась суду "лучшей подругой" Ершовой.

"Свидетель сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписка ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла", - сообщает издание.

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При этом прокурор Алексей Кистер напомнил показания Юристовой от 5 октября 2017 года, в которых она характеризовала Ершову как "украинскую националистку с правыми взглядами, которая интересовалась Украиной и ее местом в мире, героизировала Степана Бандеру и Романа Шухевича".

По версии прокуроров, весной 2017 года Ершова передала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Гриба.

Отмечается, что во время заседания суда 23 ноября Юристова подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как "украинской националистки".

Свидетель также пояснила суду, что узнала о бомбе от Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено. Она утверждает, что в переписке это звучало как шутка.

Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этапирования в Ростов-на-Дону российские заключенные жестоко избили арестованного украинца Павла Гриба.