Чиновница Администрации президента Украины похитила свою дочь и закрыла в квартире - СМИ

Журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что Ирина Антипенко таким образом, пытается воспрепятствовать свадьбе своей дочери
Заместитель руководителя Главного контрольного департамента при Администрации президента Украины Ирина Антипенко похитила свою 28-летнюю дочь и закрыла в квартире.
Как сообщается в журналистском расследовании программы "Гроші", чиновница объясняет свое странное поведение тем, что ее дочь хочет выйти замуж за "неподходящего", по ее мнению, мужчину.
"Мол, жених использует их дочь из-за денег. Чтобы помешать этому, родители решили даже прибегнуть в крайности и признать свою дочь психически больной", - идет речь в журналистском расследовании.
Министерство юстиции Украины ранее законодательно разрешило украинским супругам провести повторную церемонию бракосочетания. Отмечается, что повторно заключить брак можно в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Украины. На церемонии старая-новая семья получит свидетельство о браке, в котором будет указано "повторное".