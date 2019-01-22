Чиновница Администрации президента Украины похитила свою дочь и закрыла в квартире - СМИ

Администрация президента Украины / ZN.ua

Заместитель руководителя Главного контрольного департамента при Администрации президента Украины Ирина Антипенко похитила свою 28-летнюю дочь и закрыла в квартире.

Как сообщается в журналистском расследовании программы "Гроші", чиновница объясняет свое странное поведение тем, что ее дочь хочет выйти замуж за "неподходящего", по ее мнению, мужчину.

"Мол, жених использует их дочь из-за денег. Чтобы помешать этому, родители решили даже прибегнуть в крайности и признать свою дочь психически больной", - идет речь в журналистском расследовании.

Министерство юстиции Украины ранее законодательно разрешило украинским супругам провести повторную церемонию бракосочетания. Отмечается, что повторно заключить брак можно в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Украины. На церемонии старая-новая семья получит свидетельство о браке, в котором будет указано "повторное".