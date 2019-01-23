Назван продукт, который чаще всего "бодяжат" в Украине

В Украине чаще всего "бодяжат" сгущенку, сообщили эксперты / Скриншот видео с youtube.com

В Украине чаще всего подделывают сгущенное молоко, на прилавках почти нет настоящей сгущенки.

В нашей стране также часто фальсифицируют масло, кефир, сосиски и вареную колбасу, сообщает ТСН со ссылкой на экспертов Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ".

По словам аналитиков, в большинстве образцов сливочного масла не нашли молочные жиры, в кефире не было кефирных дрожжей, а в вареной колбасе и в сосисках — не обнаружили мяса.

"А вот лидер по количеству фальсификата — сгущенное молоко… на украинских прилавках почти не осталось настоящего сгущенного молока", — рассказали эксперты.

Ранее СМИ писали, что человеку стоит отказаться от употребления пяти продуктов, чтобы сделать свое ежедневное меню более здоровым и экономичным. Из рациона, в частности, посоветовали исключить переработанные мясные продукты.