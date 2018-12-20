Стало известно, какие продукты стоит перестать есть

колбаса / ТСН

Человеку стоит отказаться от употребления пяти продуктов, чтобы сделать свое ежедневное меню более здоровым и экономичным.

Из рациона стоит исключить переработанные мясные продукты, маргарин, майонез, обезжиренные продукты, магазинные мюсли, сообщает Сегодня.

Издание отметило, что покупные блюда, в которых есть переработанное мясо — колбаса, сосиски, консервы, полуфабрикаты — содержат много соли, консервантов и прочей химии.

"Но самое вредное в их составе — насыщенные жиры, которые ведут к увеличению уровня "плохого" холестерина в крови", — говорится в материале.

Маргарин также вредит организму — в его состав входят трансжиры, которые провоцируют возникновения тромбов в сосудах, а те, в свою очередь, приводят к инфарктам и инсультам.

"Обезжиренные молочные продукты… могут представлять серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы. Американские ученые считают, что регулярное употребление нежирной пищи снижает эластичность сосудов и негативно сказывается на свертываемости крови", — подчеркнуло издание.

По его данным, тоже опасны покупные мюсли, поскольку они содержат огромное количество сахара и растительных жиров, которые могут повредить сердечникам — людям, имеющим проблемы с сердечным ритмом, перенесшим инфаркт.

"Майонез — самый вредный из всех покупных соусов. Его регулярное употребление приводит к болезням сердца и сосудов, одышке, проблемам с пищеварением и лишнему весу", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что сексуальную жизнь человека, кроме известных афродизиаков — шоколада и устриц — могут улучшить и ряд других продуктов, в частности, авокадо (оно полезно для мужчин, поскольку содержит витамин Е).