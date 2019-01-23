Раскрыта дата оглашения Януковичу приговора по делу о госизмене

В Киеве суд 24 января огласит Виктору Януковичу приговор по делу о госизмене / Reuters

В четверг утром, 24 января, в Киеве Оболонский районный суд огласит приговор беглому бывшему президенту Виктору Януковичу в уголовном производстве, начатом по обвинению в совершении ряда преступлений, в частности, в государственной измене.

В столице приговор по делу Януковича будут оглашать в райсуде в зале судебных заседаний №15 в 09:00, говорится на сайте Судебная власть Украины.

Адвокат экс-президента Александр Горошинский утверждает, что в среду, 23 января, сотрудник Оболонского райсуда сообщил ему, что оглашение приговора по делу о госизмене назначено на 24 января.

"На вопрос о требовании ст. 135 УПК (Уголовно-процессуальный кодекс — Ред.) получить уведомление не позже чем за три дня до даты судебного заседания, сотрудник суда не смог дать ответ. На вопросы о том, почему суд надлежаще не уведомил клиента о дате судебного заседания, ответ аналогичный — мне ничего неизвестно", — добавил юрист.

Читайте такжеВ Швейцарии приняли важное решение по активам Януковича и КоВ Судебной власти Украины уточнили, что в четверг состоится оглашение приговора в производстве по обвинению Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвинили в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

Беглеца объявили в розыск в Украине, также он находится в международном розыске. Сейчас его разыскивает Интерпол. США и страны ЕС наказали Януковича ограничительными мерами — запретили въезд на свою территорию и заморозили активы.