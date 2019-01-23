"Динамо" продаст Пиварича в "Бетис" - СМИ

Иосиф Пиварич / Футбол

Защитник "Динамо" Иосиф Пиварич может перейти в "Бетис". Испанский клуб снова проявляет интерес к хорватскому футболисту, а киевский клуб готов его продать из-за высокой зарплаты. Контракт Пиварича с "Динамо" завершается только в июне 2020 года.

Как сообщает "Укринформ", трансферная стоимость Пиварича составляет около 3 млн евро. В текущем сезоне хорват сыграл 12 матчей за "Динамо" и отдал один голевой пас. Однако, в первой части сезона потерял место в основном составе киевлян. Хотя в первом матче на зимних сборах против "Бохума" Пиварич был капитаном "Динамо".

Ранее стало известно, что защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". Переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии. Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сумма трансфера ориентировочно составит 10 млн евро.