Суд счел вину Януковича в госизмене доказанной

Экс-президент Украины Виктор Янукович / Reuters

Оболонский райсуд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

"Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья в ходе заседания в четверг, 24 января.

Януковича обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Обвинение требует приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Оглашение приговора Януковичу: онлайн-трансляция

Расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого. Рассмотрение дела длится уже более полутора лет с мая 2017 года.

Если приговор будет обвинительным, то это означает, что как только экс-президента задержат в Украине или в другой стране, с которой у Киева есть договоренность об экстрадиции и которая на это согласится, он будет арестован.