Оглашение приговора Януковичу: онлайн-трансляция

Экс-президент Украины Виктор Янукович / Reuters

Оболонский райсуд Киева в четверг, 24 января, объявит приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Януковича обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Обвинение требует приговорить его к 15 годам лишения свободы. Прямую трансляцию из зала суда ведет Радио.Свобода.

Если приговор будет обвинительным, то это означает, что как только экс-президента задержат в Украине или в другой стране, с которой у Киева есть договоренность об экстрадиции и которая на это согласится, он будет арестован.

Приговор суда не вступит в силу, если Янукович его обжалует в апелляционной и кассационной инстанциях. Защита бывшего президента заявляла, что оспорит приговор, а также намерена защищать интересы клиента в международных судах, поскольку считает дело, рассмотрение которого длится уже более полутора лет (с мая 2017 года) политическим.

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