В Украине резко подорожает интернет – эксперт

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В течение текущего года, стоимость интернет-доступа в Украине может подорожать на 50-80%.

"Рост цен связан с тем, что себестоимость услуги тоже постоянно растет. Это касается таких статей затрат как электроэнергия, рост зарплат, топливо, оборудование. Еще одна затратная статья - регулярные кражи оборудования и кабеля", – цитирует главу Интернет ассоциации Украины Александра Федиенко Лига.

Напомним, 19 января, компания Укртелеком оставила абонентов без интернета из-за аномального увеличения трафика на серверах.

Ранее украинские власти также заявили, что намерены жестко зафиксировать минимальную скорость интернета в Украине и провести мониторинг его состояния.